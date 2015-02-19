Реконструкция Симоновской теплосети полностью завершена

Работники ГУП "ТЭК СПб" заменили 106,4 м магистрального трубопровода и переподключили свыше 570 тыс. потребителей.

В Петербурге подошла к концу реконструкция Симоновской теплосети от котельной Парнас. Всего работники ГУП "ТЭК СПб" обновили 1800 м магистрали, заменили 106,4 м магистрального трубопровода и переподключили на новый источник тепла свыше 570 тыс. потребителей. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

За счёт работ будет повышена надёжность теплоснабжения в Выборгском и частично в Калининском районах. Всего к котельной Парнас относится 1616 зданий, из них – 896 жилых домов, 92 детских сада, 65 школ, 62 медицинских учреждения и 19 учебных заведений.

Наиболее трудным этапом работ для теплоэнергетиков был монтаж воздушного участка трубопровода над железнодорожными путями на улице Симонова. В пресс-службе подчеркнули, что эти работы выполнили в сжатые сроки по согласованию с РЖД.

Ранее мы сообщили о том, что в Сосновой Поляне подошла к концу реконструкция теплосетей.

Фото: ГУП "ТЭК СПб"