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Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

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В Кремле уже заявили, что готовы оказать помощь итальянскому политику, если потребуется.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Об этом сообщает Repubblica.

Врачи выявили у политика инфекцию во время осмотра после того, как Берлускони вернулся из путешествия на Сардинию. Там он виделся с предпринимателем Флавио Бриаторе — у него также подтвердили новую коронавирусную инфекцию.

Симптомов у Берлускони нет. Он ушёл на добровольную самоизоляцию в Аркоре в Ломбардии. Он работает дистанционно.

В Кремле уже заявили, что готовы оказать помощь итальянскому политику, если потребуется.

Ранее мы писали, что мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом.

Видео: Youtube/euronews (deutsch)

 

Теги: берлускони, италия, коронавирус
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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