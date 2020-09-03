В Кремле уже заявили, что готовы оказать помощь итальянскому политику, если потребуется.

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом. Об этом сообщает Repubblica.

Врачи выявили у политика инфекцию во время осмотра после того, как Берлускони вернулся из путешествия на Сардинию. Там он виделся с предпринимателем Флавио Бриаторе — у него также подтвердили новую коронавирусную инфекцию.

Симптомов у Берлускони нет. Он ушёл на добровольную самоизоляцию в Аркоре в Ломбардии. Он работает дистанционно.

В Кремле уже заявили, что готовы оказать помощь итальянскому политику, если потребуется.

Ранее мы писали, что мэр Краснодара госпитализирован с коронавирусом.

Видео: Youtube/euronews (deutsch)