Силуанов: у России есть альтернатива Visa и Mastercard

Речь идет о национальной платежной системе "Мир".

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что у России есть альтернатива платежным системам Visa и Mastercard. Об этом он сообщил на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".

Силуанов уточнил, что речь идет о национальной платежной системе "Мир". Он подчеркнул, что решение Центробанка и руководства страны о создании такой альтернативы было успешным. Также вице премьер-напомнил, что карты "Мир" принимают в 10 странах мира.

Ранее Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу.

Видео: VK / Российское общество "Знание"