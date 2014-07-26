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Силуанов: у России есть альтернатива Visa и Mastercard

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Речь идет о национальной платежной системе "Мир".

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что у России есть альтернатива платежным системам Visa и Mastercard. Об этом он сообщил на просветительском марафоне "Новые горизонты" Российского общества "Знание".

Силуанов уточнил, что речь идет о национальной платежной системе "Мир". Он подчеркнул, что решение Центробанка и руководства страны о создании такой альтернативы было успешным. Также вице премьер-напомнил, что карты "Мир" принимают в 10 странах мира.

Ранее Силуанов заявил, что Россия не собирается объявлять дефолт по госдолгу.

Видео: VK / Российское общество "Знание"

Теги: mastercard, visa, антон силуанов, министр финансов, мир, платежная система
Категории: Лента новостей, Новости России,

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