Из-за падения обломков сбитых аппаратов в поселке Становое загорелись два дома.

Силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В последней публикации Собянин отметил, что семь дронов сбили в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. Ранее сообщалось о еще 25 беспилотниках, перехваченных в этих регионах. Из-за падения обломков сбитых аппаратов в поселке Становое загорелись два дома. От осколков пострадала 52-летняя женщина. Кроме того, в столичных аэропортах Домодедово, Жуковский и Шереметьево вводили план "Ковер".

Ранее мы сообщали, что российские десантники уничтожили украинский пункт управления БПЛА.

Видео: Telegram / SHOT