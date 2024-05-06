Сибиряк наплавил нелегального золота на 17 млн рублей

Ирина Волк рассказала о попытке жителя Иркутской области легализовать для себя природные недры России.

Российские правоохранительные органы на станции Иланская окончили предварительное расследование уголовного дела о незаконном обороте природного золота. Соответствующее заявление через социальные сети сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что перед судебной инстанцией предстанет руководитель коммерческой организации из Иркутской области. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления по части 4 статьи 191 УК РФ. Полиция считает, что местный бизнесмен, не имея лицензии на право пользования недрами страны, приобретал у неизвестных природное золото. Затем он переплавлял драгоценный металл с помощью промышленного оборудования на своем предприятии. Для того, чтобы легализовать получившийся сплав с медью, злоумышленник подделывал квитанции о покупке золотого лома у граждан.

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Во время задержания подозреваемый проводил плавку металла. Общий вес изъятого золота составил около шести килограммов а его стоимость оценивается в более чем 17 миллионов рублей. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения по существу.

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Фото и видео: Telegram / Ирина Волк