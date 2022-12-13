Лидер Китая проведет встречу с Путиным.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. Об этом сообщает "РИА Новости".

Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, где собрались журналисты. Сегодня запланирована встреча Си Цзньпина с президентом РФ Владимиром Путиным. Она состоится в Большом Кремлевском дворце. Это его первая международная поездка после переизбрания на третий срок.

Ранее Песков заявил, что Путин разъяснит лидеру Китая позицию России по Украине.

Видео: Telegram / РИА Новости