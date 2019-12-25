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Вечеринка на улице Коммуны закончилась кражей украшений стоимостью 1 млн рублей
Сегодня, 9:36
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Вечеринка на улице Коммуны закончилась кражей украшений стоимостью 1 млн рублей

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Разыскивается молодой человек и две девушки.

Вечером 20 декабря в полицию Петербурга обратился 28-летний молодой человек и заявил об ограблении своей квартиры на улице Коммуны. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявителя, он пригласил в гости безработного приятеля и двух подруг. После завершения шумной вечеринки молодой человек обнаружил пропажу украшений его матери. Сумма ущерба составила 1 млн рублей.

Все участники вечеринки разыскиваются для допроса. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что петербургского таксиста задержали по подозрению в краже смартфона.

Фото: pexels.com

Теги: кража, ограбление квартиры
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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