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На Штурманской горит ангар
Сегодня, 16:13
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На Штурманской горит ангар

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Огнеборцы продолжают тушить пламя.

В Московском районе сегодня, 22 февраля, произошел пожар. Пламя вспыхнуло в ангаре на Штурманской, 7. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:31. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

В здании вспыхнул мусор. Площадь горения уточняется.  На место случившегося прибыли 25 пожарных и семь спецмашин. 

Огнеборцы продолжают тушить пламя. По предварительным данным, никто не пострадал.  

Причина возгорания устанавливается. Подробности выясняются. 

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Фото: Piter.tv

Теги: горит ангар, мчс, штурманская
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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