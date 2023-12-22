На Штурманской горит ангар

Огнеборцы продолжают тушить пламя.

В Московском районе сегодня, 22 февраля, произошел пожар. Пламя вспыхнуло в ангаре на Штурманской, 7. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 15:31. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В здании вспыхнул мусор. Площадь горения уточняется. На место случившегося прибыли 25 пожарных и семь спецмашин.

Огнеборцы продолжают тушить пламя. По предварительным данным, никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается. Подробности выясняются.

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Фото: Piter.tv