Петербуржцев предложено штрафовать за шумных питомцев

Предложение губернатора рассмотрят депутаты ЗакСа.

Парламентарии Петербурга рассмотрят законопроект о введении административной ответственности за шум домашних животных. Соответствующее предложение внёс губернатор Александр Беглов, сообщил депутат от фракции "Яблоко" в Северной столице Борис Вишневский.

В пояснительной записке указано, что за последнее время в городское управление ветеринарии поступает "значительное количество обращений жителей многоквартирных домов, содержащих жалобы на соседей — владельцев домашних животных в связи с шумом". Таким образом, решено контролировать поведение животных ночью, а также в выходные и праздники с 8:00 до 12:00. Владельцам слишком громких питомцев положен штраф в размере от 500 до 5000 тыс. рублей.

Отмечается, что изменения в городской закон "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" уже получили одобрение регионального правительства. Теперь слово остаётся за депутатами ЗакСа. Они рассмотрят инициативу в сентябре.

Ранее мы сообщили о том, что в ЗакС Петербурга внесли проект о защите граждан при проведении реновации.

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