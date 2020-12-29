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За год почти 2 тыс. петербургских водителей получили штрафы за перегораживание мусорных площадок
Сегодня, 11:05
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За год почти 2 тыс. петербургских водителей получили штрафы за перегораживание мусорных площадок

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Нарушители суммарно заплатили около 24 млн рублей.

Почти 2 тыс. жителей Северной столицы были оштрафованы в течение 2022 года за нарушение правил парковки, связанное с перегораживанием подъезда к мусорным бакам во дворах. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

В общей сложности с января петербуржцам пришлось заплатить 24 млн рублей за указанные нарушения. По данным Управления по мониторингу, было вынесено 1793 постановления в отношении физических лиц, а ещё 118 – в отношении юрлиц.

Напомним, что сумма штрафа за неправильную парковку составляет от 3 до 5 тыс. рублей в случае физических лиц, и от 150 до 500 тыс. рублей в случае юрлиц.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Piter.TV

Теги: парковки, санкт-петербург, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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