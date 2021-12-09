Нарушители ПДД в Петербурге заплатили 600 млн рублей штрафов с начала года

Большинство случаев связаны с превышением скорости и незаконной парковкой.

С января 2022 года нарушителями правил дорожного движения на территории Северной столицы было выплачено 600 млн рублей штрафов. Сейчас подобным случаям уделяется особое внимание. Об этом пишет издание "Петербургский дневник" со ссылкой на руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Петербургу – главного судебного пристава города, полковника внутренней службы Анну Лашкову.

Чаще всего водителей ловят на превышениях скоростного режима, которые фиксируются при помощи ЦАФАП (Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений). Также нередки случаи с незаконной парковкой. Основная часть административных наказаний за такие нарушения не превышает 500 рублей, суммы списываются с банковских счетов. Однако за неисполнение требований дополнительно взимается исполнительский сбор, который равен не менее 1 тыс. рублей с физического лица и не менее 10 тыс. рублей с юридического лица, напомнила Лашкова.

Руководитель привела в пример случай с одной из петербургских компаний, которая собрала 37 штрафов ГИБДД на 23 тыс. рублей и не оплатила ни один из них. Таким образом, из-за нарушения сроков оплаты сбор по правонарушениям вырос до 370 тыс. рублей

Ранее мы сообщили о том, что скидку 50% получили петербуржцы на оплату штрафов за парковку во дворах.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу