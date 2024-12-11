Штрафы для безбилетников в петербургском общественном транспорте могут увеличиться втрое

В настоящее время сумма штрафа составляет 500 рублей.

Штрафы для безбилетников в общественном транспорте Санкт-Петербурга могут вырасти в три раза. Поправки в местное законодательство разработал комитет по транспорту, пишет Neva.Today.

Проект поправок в закон Петербурга об административных правонарушениях прошел антикоррупционную экспертизу и был размещен на официальном портале Смольного 5 января.

Согласно документу, за безбилетный проезд, неоплату проезда детьми и провоз багажа городские власти намерены штрафовать на 1500 рублей. В настоящее время сумма штрафа составляет 500 рублей.

Ранее мы сообщили о том, что на популярных маршрутах в Петербурге планируют запустить пятисекционные трамваи.

Фото: Piter.TV