Петербургские депутаты предложили в 6 раз увеличить штраф за отсутствие ОСАГО

В Госдуме инициативу не поддержали.

Парламентарии Северной столицы Игорь Высоцкий и Анастасия Мельникова выступили с инициативой о внесении изменений в статью 12.37 КоАП РФ, увеличив штраф за отсутствие у водителей ОСАГО в шесть раз. Об этом сообщила "Парламентская газета".

Предложение вызвано мнением некоторых владельцев автомобилей, которые уверены, что неустойка обойдётся им дешевле, чем сам страховой полис. Чтобы такая позиция перестала быть оправданной, штраф предлагают нарастить до 3 тыс. рублей для тех, ко не продолжил ОСАГО, и до 5 тыс. в случае, если его вообще не оформляли.

В Госдуме не поддержали идею городских депутатов. Зампредседателя думского Комитета по экономической политике Михаил Делягин отметил, что страховщики завышают тарифы, что никак не контролируется госорганами.

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Фото: Piter.TV