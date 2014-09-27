Ритуальное агенство выплатит петербурженке 120 тыс. рублей компенсации за неверный цвет гроба ее отца

Обратившись в суд, истица смогла обосновать моральную травму, вызванную ситуацией.

Служба судебных приставов помогла женщине из Петербурга добиться справедливости и получить положенную ей денежную компенсацию в сумме 120 тысяч рублей. Сегодня пресс-центр ГУ ФССП России по городу Петербургу сообщил, что жительнице удалось доказать нарушение условий договора со стороны ритуального агентства, которое проигнорировало последнюю волю покойного родителя женщины.

Инцидент произошел летом 2023 года, когда клиентка обратилась в специализированную фирму для организации похорон своего отца. Договор предполагал строгое соблюдение пожеланий усопшего, в частности — выбор светлого гроба. Но в назначенный день прощания заказчик обнаружила, что ритуальное бюро предоставило гроб тёмного оттенка, сославшись на отсутствие необходимого варианта.

Обратившись в суд, истица смогла обосновать моральную травму, вызванную ситуацией, ведь похороны считаются особым событием, где даже малейшее отступление от воли покойного способно вызвать глубокие негативные эмоции. Суд согласился с доводами заявительницы и назначил выплату денежной компенсации.

Судебные исполнители возбудили исполнительное производство, предупредив организацию о последствиях неисполнения обязательства. Одновременно были наложены ограничения на банковские счета ответчика. Вскоре средства поступили на специальный счёт подразделения ФССП и были своевременно перечислены потерпевшей стороне.

Ранее мы сообщили о том, что с начала года приставы отправили на принудительное лечение пятерых петербуржцев с открытым туберкулезом.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу