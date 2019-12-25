В Петербурге оштрафовали фанатов "Зенита", которые пришли на матч нетрезвыми

Один из болельщиков признал свою вину.

Петроградский районный суд Северной столицы привлек к административной ответственности троих футбольных фанатов за то, что 30 июля они пришли посмотреть на матч "Зенита" и "Локомотива" в нетрезвом виде. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов города.

Напомним, игра проходила на "Газпром Арене". Двое фигурантов признали вину в суде: один из их был оштрафован ра 3 тыс. рублей с запретом посещать спортивные мероприятия в течение 6 месяцев. Второй мужчина заявил, что никогда ранее не привлекался к административной ответственности и получил только штраф.

Третий фигурант не явился в суд. Ему также запрещено посещать спортивные мероприятия в течение полугода и необходимо выплатить 3 тыс. рублей за правонарушение.

Ранее мы сообщили о том, что в воскресенье на стадионе "Екатеринбург Арена" состоится матч "Зенита" и "Урала".

Фото: Piter.TV