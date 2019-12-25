Штаб помощи мобилизованным и военнослужащим заработал в Петербурге

С четверга, 29 сентября, во всех субъектах РФ открылись штабы помощи мобилизированным и военнослужащим. В том числе, такое подразделение появилось в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Штаб Северной столицы разместили на базе Центра городских волонтеров. В нём работают добровольцы акции взаимопомощи #МыВместе.
В штабе будет осуществляться новое гражданское направление помощи, связанное с поддержкой самим военнослужащим и мобилизованным и их семьям.
Ранее в Ленобласти выбрали спецпредставителя губернатора по вопросам частичной мобилизации.
Фото: Минобороны РФ
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