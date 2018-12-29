7 января состоится эксклюзивное выступление в Петербурге.

В понедельник, 7 января, в ДК "Ленсовета" состоится шоу фокусников "Все, кроме обычного". В этот день финалисты проекта вместе с главным экспертом шоу Александром Муратаевым распахнут двери в таинственный мир магии. Во время полуторачасового выступления звезды телеканала ТВ-3 докажут, что современные фокусы – это не трюки со шляпой и черным шкафом, а уникальные аттракционы, способные поразить воображение даже самых закоренелых скептиков.

Когда: 7 января в 19:00.

Адрес: ДК "Ленсовета", Каменноостровский проспект, 42.

Фото: организаторы