Шоу "Тайны ледяной планеты"

Посетители шоу погрузятся в тайны льда и ознакомятся с историей открытия Антарктиды. Героями станут Ф. Ф. Беллинсгаузен, современная гляциолог и космонавт из 3025 года. Так, гости побывают в прошлом, настоящем и будущем.
Кроме того, можно будет заглянуть на научную станцию "Восток" и перенестись на 50 лет назад – во времена начала бурения самой глубокой скважины во льду. Просторы Арктики и Гренландии, Байкала и Камчатки, северное сияние, ледяные пещеры и замерзшие водопады поменяются на космические пейзажи.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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