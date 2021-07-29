Шоу "Тайны ледяной планеты" пройдет 27 марта в Планетарии №1. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Посетители шоу погрузятся в тайны льда и ознакомятся с историей открытия Антарктиды. Героями станут Ф. Ф. Беллинсгаузен, современная гляциолог и космонавт из 3025 года. Так, гости побывают в прошлом, настоящем и будущем.

Кроме того, можно будет заглянуть на научную станцию "Восток" и перенестись на 50 лет назад – во времена начала бурения самой глубокой скважины во льду. Просторы Арктики и Гренландии, Байкала и Камчатки, северное сияние, ледяные пещеры и замерзшие водопады поменяются на космические пейзажи.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)