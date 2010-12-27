  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Шоу Дидье Маруани и группы Space
Сегодня, 19:00
689
lesjasap

Шоу Дидье Маруани и группы Space

0 0

Юбилейное шоу Дидье Маруани и группы Space в Петербурге.

Вечером 2 марта в СК "Юбилейный" состоится грандиозное шоу в честь сорокалетия популярной электронной группы Space. В 2019 году коллектив запланировал большой концертный тур по России: от Москвы до Владивостока. Зрителя услышат знакомые с юности хиты, а также увидят грандиозное световое и лазерное шоу. 

На концерте Space ты будто путешествуешь по межзвёздному пространству, забывая о повседневности. Почувствовать связь с Космосом у петербуржцев лучше всего получится 2 марта в 19:00.

Фото: Вконтакте/Didier Marouani & Space♫. Официальная группа

 

Теги:
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Оставить комментарий