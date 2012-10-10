Шоу "Бурлеск" представят 22 июня на арене "Цирка на Фонтанке". Начнется мероприятие в 12:00. Без возрастных ограничений.

Заслуженный артист России Гия Эрадзе представит цирковое шоу "Бурлеск". Это проект, покоривший публику в Монако, Москве и на всероссийских гастролях. "Бурлеск" – яркий синтез классического цирка, высокой моды, театра и музыкального шоу. Свыше 100 артистов исполняют головокружительные трюки: акробаты на встречных качелях, воздушные гимнасты, жонглеры, эквилибристы и комики создают зрелище, полное драйва, романтики и юмора. Особый акцент – на уникальных номерах: белокрылый Пегас, "Царевна-Лебедь", клоунский дуэт Мадам Бурлеск и Николя. Фото: circus.spb.ru