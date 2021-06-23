Шойгу: время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сократили в десятки раз

Глава Минобороны рассказал о технологиях используемых в системах связи.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу рассказал о том, что время доведения целеуказания до отечественных ракет "Калибр" и "Кинжал" сокращены в десятки раз. Такие сведения чиновник предоставил коллегам по военному ведомству в рамках заседания коллегии. По мнению генерала армии, развитие систем связи происходит по пути применения передовых технологий в телекоммуникационных сферах. Оно включает в себя и использование искусственного интеллекта.

Их применение уже позволило в десятки раз сократить время доведения целеуказания до комплексов высокоточного оружия большой дальности, таких как "Калибр" и "Кинжал". Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу подчеркнул, что российские войска связи успешно выполняют задачи в ходе проведения специальной военной операции за пределами России. Военные апробировали новые способы организации связи, которые позволяют обеспечивать устойчивое управление личным составом в сложных географических и помеховых условиях.

Шойгу: ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий.

Фото и видео: Минобороны России