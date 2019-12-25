Шойгу: ВС России внедрят новые способы ведения боевых действий

Глава Минобороны рассказал о нововведениях в армии.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу заявил о том, что Вооруженные силы России внедрят новые способы ведения боевых действий. Соответствующее заявление чиновник сделал на заседании коллегии в военном ведомстве. Он призвал лучше адаптироваться к современным условиям противоборства с оппонентами.

Кроме того, внедрение новых способов ведения боевых действий позволит лучше адаптировать войска к современным условиям вооруженного противоборства. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Генерал армии уточнил, что последовательная реализация плана деятельности Минобороны России нацелена на дальнейшее развитие отечественных армии и флота, а также на обеспечение военных передовой техникой.

Шойгу: потенциал береговых войск Северного флота в 2022 году повысится в 1,5 раза.

Фото и видео: Минобороны России

