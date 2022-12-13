Девочка просила подарить ей шлем летчика.

Министр обороны России Сергей Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртской Республики. Об этом рассказали в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу снял с елки, украшенной письмами с новогодними пожеланиями, открытку девочки Дарьи, в которой она просила подарить ей шлем летчика, а также посмотреть на парад Победы с трибуны Красной площади.

На шлем нанесли изображение истребителя Су-35. Его доставили в Ижевск и вручили девочке. Подарок передал директор Департамента культуры Минобороны России Артем Горный.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы расчетов орудий "Гиацинт-Б".

Видео: Минобороны России