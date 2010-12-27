Шнуров прокомментировал скандал после концерта в Ростове

Группировка "Ленинград" намерена и дальше материться на своих концертах.

В понедельник, 23 сентября, стало известно, что Сергей Шнуров отреагировал на скандал после концерта в Ростове. Об этом сообщает телеканал "360".

Группировка "Ленинград" заявила, что намерена и дальше материться на своих концертах. Музыканты отметили, что в их карьере это не первый случай, но юристы всегда их удачно разрешали.

Пока прецедентов, чтоб нас признали нарушившими закон, нет, поэтому мы по-прежнему будем петь песни отметили они

Напомним, что на артиста пожаловалась специалист правого отдела Управления Минкультуры России по ЮФО Александра Мирошниченко. Шнуров произнес несколько бранных слов во время концерта.

Отметим, что на концерте группы "Ленинград" присутствовало 46 тысяч человек. Это один из рекордных показателей стадионного тура Шнурова.

Ранее мы сообщали о том, что сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми".

Фото Instagram / shnurovs