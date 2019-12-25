Школу №414 в Красносельском районе обновят к сентябрю

Здание рассчитано на 264 ученика.

В школе №414 на Российском бульваре в Красносельском районе Петербурга продолжается реконструкция. Обновление здания ведут в рамках Адресной программы городского Комитета по строительству. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На данный момент в здании проделали 69% работ, на площадке трудятся 134 человека. В школе монтируют внутренние инженерные системы и сеть канализации, отделывают помещения и закрывают тепловой контур. Отремонтированную школу планируют сдать к сентябрю, к началу учебного года, учреждение примет 264 ученика.

Ранее сообщалось, что в гимназии на Церковной улице в Пушкине завершаются кровельные работы.

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