Школьникам из Петербурга не дали станцевать под "Queen"

Учителя заметили в номере "пропаганду гомосексуализма"

В пятницу, 14 февраля, стало известно, что в одной из школ Красносельского района Санкт-Петербурга школьникам не разрешили выступить с номером под песню группы "Queen".

Учителя не оценили наряды старшеклассников, подготовленные для участия в конкурсе "Один в один", в котором нужно было как можно точнее спародировать музыкальный клип, и заметил в номере "пропаганду гомосексуализма".

Мальчики хотели поставить номер под песню "I want tо break free", поэтому подготовили для выхода на сцену женскую одежду, вроде той что была на самих участниках группы. Однако услышали от руководства школы лишь возмущения и запреты.

Корреспондент "Фонтанки" обратился в приёмную школы, но не застал директора на месте. В пресс-службе администрации Красносельского района в ответ на случившееся заявили, что номер просто оказался "сыроват", и что ребятам предложили доработать его и выступить на другом этапе конкурса. Однако сами участники конфликта утверждают, что "второго шанса" им никто не давал.

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Фото: wikipedia.org