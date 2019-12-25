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В Ленобласти госпитализировали 9-классника, упавшего с байка на скорости
Сегодня, 10:22
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти госпитализировали 9-классника, упавшего с байка на скорости

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Школьник получил черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу.

Полиция Ленобласти выясняет обстоятельства травмирования 9-классника недалеко от поселка Усть-Луга. Школьник вместе с приятелем катался на мотоцикле BSEZ CROSS, не удержался и на скорости упал с байка. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В результате подростка госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в Кингисеппскую больницу. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ссадины по всему телу.

Ранее в Пикалево двое убили знакомого, подожгли труп и раскидали его останки по лесу.

Фото: pixabay.com

Теги: авария, подростки
Категории: ДТП, Происшествия, Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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