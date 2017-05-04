В Петербурге школьник упал со скейтборда и получил разрыв селезенки

Пациент находится в тяжелом состоянии.

Согласно информации "Оперативного прикрытия", вечером 17 июня в Детскую больницу №2 имени Святой Марии Магдалины поступил 16-летний юноша с диагнозом "закрытая травма брюшной полости и разрыв селезёнки". Пациент находится в тяжелом состоянии.

Предварительно установлено, что инцидент произошёл около 18:00, когда парень неудачно упал со своего скейтборда на специальной площадке для катания.

Юноша является жителем поселка Металлострой.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетний мальчик опрокинул на себя кипящее масло по недосмотру родителей в Шушарах. Мальчик поступил с обширными термическими ожогами различных частей тела — плеч, рук, грудной клетки, живота, паховой области, внешних половых органов, ягодиц, ног и ступней. Общее поражение кожи ребенка составляет около 40%, ожоги имеют вторую и третью степень тяжести.

Фото: Piter.TV