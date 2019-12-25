В Петербурге госпитализировали подростка после отравления психотропом

В четверг, 8 апреля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы № 5. Медики рассказали о госпитализации подростка 2004 года рождения с острым отравлением неизвестным веществом психотропного действия. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Школьника увезли в больницу из школы на Кронштадтской улице, 7. Он находился в тяжелом состоянии. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Ранее троих учеников гимназии госпитализировали с отравлением.
Фото: Piter.TV
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