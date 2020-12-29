Пострадал ребенок. Также есть данные о том, что в больницу доставлена сопровождающая детей женщина.

Школьный автобус столкнулся с фурой под Калугой. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщила старший помощник прокурора региона Искрина Басулина. По данным ведомства, инцидент произошел в Мещовском районе Калужской области. По предварительным сведениям, в результате ДТП есть один пострадавший. Им оказался ребенок. Сейчас пациент госпитализирован.

Школьный автобус с детьми совершил столкновение с большегрузом...Один ребенок пострадал, доставлен в медицинское учреждение, без угрозы для жизни, характер травм уточняется Искрина Басулина, представительница прокуратуры по региону

В МВД пояснили, что авария произошла около 07:55 утра по московскому времени на 220-ом километре трассы М-3 "Украина". В полиции рассказали, что пострадавшими считаются два человека (ребенок и сопровождавшая учеников женщина). По данным инспекторов ДПС, за рулем автобуса находился мужчина 1989 года рождения. Он наехал на стоящий грузовик. В общей сложности в пострадавшем транспортном средстве находились 15 несовершеннолетних.

На место аварии выехал прокурор Мещовского района по поручению прокурора Калужской области.

В Индии пятнадцать человек погибли под колесами грузовика.

Фото: kp40.ru