Школьный автобус попал в ДТП во Всеволожске

Авария с участием школьного автобуса произошла в Ленобласти.

1 июня в городе Всеволожске Ленинградской области школьный автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем.

ДТП, по предварительной информации, обошлось без жертв, но сообщается о двоих пострадавших, ребёнке и взрослом, доставленных во Всеволожскую больницу с ушибами.

Обстоятельства и причины аварии выясняются сотрудниками дорожной полиции, на место аварии на улице Грибоедова также прибыла бригада скорой медицинской помощи.

Ранее в Петербурге автобус въехал на фонарный столб на Ленинском проспекте.

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