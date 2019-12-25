  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Школьный автобус попал в ДТП во Всеволожске
Сегодня, 9:57
158
vestnick Добавить в Яндекс.Новости

Школьный автобус попал в ДТП во Всеволожске

0 0

Авария с участием школьного автобуса произошла в Ленобласти.

1 июня в городе Всеволожске Ленинградской области школьный автобус с детьми столкнулся с легковым автомобилем. 

ДТП, по предварительной информации, обошлось без жертв, но сообщается о двоих пострадавших, ребёнке и взрослом, доставленных во Всеволожскую больницу с ушибами.

Обстоятельства и причины аварии выясняются сотрудниками дорожной полиции, на место аварии на улице Грибоедова также прибыла бригада скорой медицинской помощи. 

Ранее в Петербурге автобус въехал на фонарный столб на Ленинском проспекте.

Фото: Pixabay

Теги: авария, всеволожск, дтп, ленобласть, школьный автобус
Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии