  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге школьница забеременела после связи с малознакомым в квартире у друзей
Сегодня, 8:35
116
Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге школьница забеременела после связи с малознакомым в квартире у друзей

0 0

Девочка обратилась в больницу на 11/12 неделе беременности.

В среду, 2 марта, в полицию Петербурга поступило сообщение от врачей больницы города Кировска о беременности девочки 2007 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Несовершеннолетняя забеременела после связи с малознакомым и распития с ним спиртных напитков в квартире у друзей. Девочка обратилась в больницу на 11/12 неделе беременности.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Кудрово девочка ушла из дома, а затем попала в реанимацию с тяжелым отравлением.

Фото: Piter.TV

Теги: беременность, подростки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии