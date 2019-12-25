В Петербурге школьница забеременела после связи с малознакомым в квартире у друзей

Девочка обратилась в больницу на 11/12 неделе беременности.

В среду, 2 марта, в полицию Петербурга поступило сообщение от врачей больницы города Кировска о беременности девочки 2007 года рождения. Об этом стало известно Piter.TV.

Несовершеннолетняя забеременела после связи с малознакомым и распития с ним спиртных напитков в квартире у друзей. Девочка обратилась в больницу на 11/12 неделе беременности.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Кудрово девочка ушла из дома, а затем попала в реанимацию с тяжелым отравлением.

Фото: Piter.TV