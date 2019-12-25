Школьница порезалась канцелярским ножом в квартире в Адмиралтейском районе

Девушку доставили в больницу с резаной раной левого предплечья.

В воскресенье, 4 апреля, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №2. Медики рассказали о госпитализации школьницы 2007 года рождения с резаной раной левого предплечья. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражи порядка выяснили, что несовершеннолетняя порезалась канцелярским ножом по месту жительства. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. После оказания медицинской помощи направили на амбулаторное лечение.

Семья, в которой проживает девушка, полная, на учете в ОДН не состоит.

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Фото: Piter.TV