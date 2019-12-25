Несовершеннолетняя отравилась таблетками в квартире на проспекте Науки

Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 11 октября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации девочки 2006 года рождения с острым перроральным отравлением антигистаминным препаратом. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Установлено, что девочка отравилась таблетками в период с 01:30 до 12:00 по месту жительства в квартире на проспекте Науки. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Отчим несовершеннолетней рассказал, что его дочь на учете в ПНД не состоит, однако состоит на учете в ОДН УМВД России по Калининскому району. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее на набережной Фонтанки мать нашла мертвой 13-летнюю дочь.

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