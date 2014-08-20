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На набережной Фонтанки мать нашла мертвой 13-летнюю дочь
Сегодня, 9:47
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На набережной Фонтанки мать нашла мертвой 13-летнюю дочь

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Девочка лежала на полу в ванной комнате в рвотной массе.

В квартире на набережной Фонтанки 34-летняя жительница Петербурга нашла бездыханное тело дочери. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мать нашла мертвой девочку в ванной, 8 октября. Лицо 13-летней школьницы было испачкано рвотной массой.

Известно, что погибшая росла в благополучной полной семье. На учетах она не состояла. На данный момент специалисты устанавливают причину смерти ребенка. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге 17-летняя девушка отравилась антидепрессантами.

Фото: Pexels

Теги: дети, мертвая дочь, набережная фонтанки, подростки, умерла девочка-подросток
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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