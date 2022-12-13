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Школы, садик и поликлиника появятся на севере Петербурга
Сегодня, 18:25
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Школы, садик и поликлиника появятся на севере Петербурга

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До конца текущего года введут в эксплуатацию две поликлиники, две школы и три детских садика.

В Петербурге компания "Главстрой Санкт-Петербург" завершает строительство сразу семи объектов социальной инфраструктуры. Об этом пишет "МК в Питере". 

До конца текущего года введут в эксплуатацию две поликлиники, две школы и три детских садика. В школе в Юнтолово смогут учиться 825 детей, а в садик смогут пойти малышей. В ЖК "Северная долина" закончта строительство двух поликлиник, школы на 825 мест и двух садиков на 280 мест каждый. Сейчас на Парнасе силами застройщика возведено семь детсадов и четыре школы.

Ранее в российском посольстве опровергли сообщения об отказе выдачи виз финнам. Также в МИД страны подчеркнули, что новых ограничений в отношении граждан Финляндии не вводилось.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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