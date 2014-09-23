Школа в Петербурге закупила по нацпроекту неисправные ноутбуки на 2 млн рублей

Прокурор Красносельского района внес представление в отношении руководства школы. Контроль за устранением нарушений осуществляет надзорное ведомство.

Школа №203 в Красносельском районе приобрела ноутбуки на сумму более 2 млн рублей, однако не использовала их в учебном процессе. Как сообщает прокуратура Петербурга, в ходе проверки учебного заведения были обнаружены 34 ноутбука с установленным программным обеспечением. Оборудование было приобретено в рамках национального проекта "Образование", но не применялось в обучении, а хранилось на складе.

Как отмечают в ведомстве, это вызывает серьезные вопросы о контроле со стороны руководства образовательного учреждения за внедрением новых технологий в образовательный процесс и ведет к нарушению прав учащихся. Ноутбуки были оплачены, но, по всей видимости, у администрации школы возникли претензии к их техническим характеристикам. В сообщении говорится, что руководство школы не занималось вопросом совместимости компьютеров для учебных целей, а поставщик не был уведомлен о недостатках товара.

Прокурор Красносельского района внес представление в отношении руководства школы. Контроль за устранением нарушений осуществляет надзорное ведомство.

В мае в 203-й школе был открыт инженерный класс. В кабинете на 20 учеников установлен 3D-принтер для создания моделей гражданских беспилотников. Программа обучения и методическое пособие разработаны сотрудниками Политеха Петра Великого.

В феврале прошлого года прокуратура через суд обязала школу № 294 Центрального района приобрести учебные гранаты и автоматы для проведения занятий по начальной военной подготовке. Подобные предписания по оснащению классов ОБЖ получили еще несколько школ в центре Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку после столкновения катера и гидроцикла в Петербурге.

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