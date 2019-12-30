Шестилетний петербуржец снялся в рекламе Gucci

Вместе с ним для бренда позировала шестилетняя жительница Калининграда.

Агенство Macaronis Kids поделилось в своем Instagram аккаунте радостной новостью прямо из Рима: впервые за историю бренда русские дети снялись в рекламе бренда Gucci. Само агентство стало первым в России модельным агенством, которое работает с брендом напрямую.

Несмотря на маленький возраст, Алена и Леон уже давно занимаются моделингом.

Съемка проходила в Италии, детей снимали фоне мифологических скульптур в масках животных. Пользователи социальной сети ждут фотографий хорошего качества.

Ранее мы писали, что в Петербурге состоялся кастинг "Балет будущего".

Фото: Instagram.com/macaroniskids