Шестилетний петербуржец снялся в рекламе Gucci

Агенство Macaronis Kids поделилось в своем Instagram аккаунте радостной новостью прямо из Рима: впервые за историю бренда русские дети снялись в рекламе бренда Gucci. Само агентство стало первым в России модельным агенством, которое работает с брендом напрямую.
Несмотря на маленький возраст, Алена и Леон уже давно занимаются моделингом.
Съемка проходила в Италии, детей снимали фоне мифологических скульптур в масках животных. Пользователи социальной сети ждут фотографий хорошего качества.
Ранее мы писали, что в Петербурге состоялся кастинг "Балет будущего".
Фото: Instagram.com/macaroniskids
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