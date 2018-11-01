СК займется проверкой деятельности компании.

Шесть детей из Петербурга вынужденно отправили домой из лагеря в Турции. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

Из лагеря в Анталье выселили почти 70 детей из российских семей. Сообщается, что причиной инцидента стало недобросовестное отношение туроператора. Родители купили детям билеты на ближайший рейс домой за свой счет.

СК займется проверкой деятельности компании. Также помощь детям окажет главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч.

Ранее мы сообщали, что власти Петербурга обеспечат постоянную заботу о детях-сиротах в медицинских организациях по новым правилам.

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