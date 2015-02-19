Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях

К расследованию дела подключена полиция.

на территории российского региона шахматистка пыталась отравить соперницу на соревнованиях. Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения в Дагестане на чемпионате республики. Одна из участниц мероприятия попала в кадр в тот момент, пока выливала неизвестное вещество рядом с доской одной из своих конкуренток. Далее злоумышленница размазала жидкость по поверхности стола. Девушке, которая играла за этим столом, позже стало плохо. У нее закружилась голова, после чего спортсменке пришлось вызывать скорую помощь.

После просмотра видеозаписей стало понятно, что ухудшение состояния пострадавшей не было случайностью. Тогда организаторы состязаний вызвали правоохранительные органы. Сейчас в отношении отравительницы проводится проверка по уголовной статье за причинение лёгкого вреда здоровью человека.

Первый пациент с имплантом Neuralink показал, как с помощью силы мысли играет в шахматы.

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