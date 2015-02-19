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Шахматистка в Дагестане пыталась отравить соперницу на соревнованиях

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К расследованию дела подключена полиция.

на территории российского региона шахматистка пыталась отравить соперницу на соревнованиях. Инцидент зафиксирован камерой видеонаблюдения в Дагестане на чемпионате республики. Одна из участниц мероприятия попала в кадр в тот момент, пока выливала неизвестное вещество рядом с доской одной из своих конкуренток. Далее злоумышленница размазала жидкость по поверхности стола. Девушке, которая играла за этим столом, позже стало плохо. У нее закружилась голова, после чего спортсменке пришлось вызывать скорую помощь.

После просмотра видеозаписей стало понятно, что ухудшение состояния пострадавшей не было случайностью. Тогда организаторы состязаний вызвали правоохранительные органы. Сейчас в отношении отравительницы проводится проверка по уголовной статье за причинение лёгкого вреда здоровью человека.

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Фото и видео: Telegram / 112

Теги: дагестан, отравление, регионы, шахматы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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