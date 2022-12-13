Шафировский проспект перекроют на ремонт до 7 мая

Ограничение вступает в силу с 5 мая 23:00 часов.

С 5 мая с 23:00 до 20:00 часов 7 мая участок Шафировского проспекта от Пискаревского проспекта до КАД закроют для проезда. Об этом 3 мая рассказали в пресс-службе ГАТИ.

На этом участке будут ремонтировать дорожное покрытие. Объехать можно будет по Шафировскому, Пискаревскому и КАД.

Также с 5 по 9 мая ограничат движение по Большой Пороховской улице от проспекта Металлистов до проспекта Энергетиков. Там идет ремонт, но трамвайных путей.

Ранее более 850 тысяч нарушений ПДД зафиксировали камеры в Петербурге в апреле. Большинство нарушений (95%) составили нарушения скоростного режима.

Фото: piter.tv

