  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:04
122
nastya960
Код вставки плеера

В России сезон гриппа и ОРВИ начался на две недели раньше

0 0

В аптеках выросли продажи лекарств.

Сезон гриппа и ОРВИ в этом году начался на две недели раньше, чем в прошлом. Индикатором старта сезона простуд считается момент, когда продажи противовирусных лекарств начинают значительно расти к уровню прошлой недели. Об этом сообщили "Известия".

Пик продаж пришелся на 38-39-ю недели (16–29 сентября). Продажи противовирусных препаратов увеличились на 30-45%,  противопростудных – на 23-38%, для лечения горла — на 21-33%, капель для носа — на 17-30%.

В 2018 году пик продаж пришелся на октябрь. Врач-эпидемиолог Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Тимур Пестерев также подтвердил, что по аптечным продажам можно отследить начало сезона гриппа и простуд.

Ранее врачи рассказали об опасностях осеннего обострения гриппа.

Видео: YouTube/ CareerOneStop

Теги: грипп, лекарства, орви
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии