В небе над Петербургом и Ленобластью снова наблюдали северное сияние

В ночь на пятницу, 24 марта, жители Петербурга и Ленобласти снова наблюдали за появлением северного сияния в небе. Фото и видео с яркими вспышками опубликовали охотники за Авророй в социальных сетях.
На этот раз природное явление мерцало с новой силой в связи с прошедшей в регионе магнитной бурей, которая закончится только к 12:00 24 марта.
Фотографы отметили, что на этот раз северное сияние напомнило им огромные крылья ангела, раскинувшиеся над регионом.
Ранее природное явление наблюдали над Финским заливом 16 марта.
Видео: dzen.ru / Дневник танцующего фотографа, Фото: Telegram / Nikolai_Rassokhin
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