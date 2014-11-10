Северное сияние озарило Вуоксу и Ладожское озеро

Яркие вспышки Авроры были отчетливо видны даже в условиях городской засветки.

В ночь на среду, 19 февраля, жители Ленинградской области стали свидетелями редкого природного явления — северного сияния. Зеленые огни Авроры можно было наблюдать на Вуоксе в Приозерске и на берегу Ладожского озера.

Охотники за северным сиянием отправились в Приозерск в поисках чистого неба. Их усилия были вознаграждены: яркие вспышки Авроры были отчетливо видны даже в условиях городской засветки. Снимки удалось сделать на реке Вуоксе.

После этого группа отправилась на Ладожское озеро, где надеялась увидеть сияние в более темном месте. Однако наблюдениям помешали облака, которые то исчезали, то вновь закрывали небо. В какой-то момент облаков стало слишком много, и они полностью скрыли северное сияние.

Удачные кадры северного сияния сделала Катя Стрельникова. Ее фотографии были опубликованы в Telegram-канале "АстроФотоБолото".

Ранее мы сообщили о том, что световые столбы озарили небо недалеко от Стрельны.

Фото и видео: Telegram / АстроФотоБолото (Катя Стрельникова)