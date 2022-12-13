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Ночью в Петербурге и Ленобласти наблюдали северное сияние

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Также яркие вспышки наблюдались в Московской области.

Вечером воскресенья, 23 апреля, в небе Петербургом и Ленобластью вспыхнуло яркое северное сияние. Судя по кадрам в Telegram-канале "АстроФотоБолото: Атмосферное", природное явление удалось запечатлеть в нескольких районах города и даже в Московской области.

Наиболее впечатляющие моменты удалось заснять фотографу Кате Стрельниковой в 47-ом регионе. Охотники за Авророй начали наблюдение уже с 22:30, после чего небо стало ярко алым, потом появились лучи, постепенно сияние стало смещаться на юг.

Отдельные лучи и сполохи было хорошо видно глазами, особенно сильно удивил ярко синий цвет вперемешку с сиреневым и зеленым. Некоторые моменты можно было наблюдать только за пределами городской черты.

отметили наблюдатели

 Ранее мы сообщили о том, что

Фото и видео: Telegam / АстроФотоБолото: Атмосферное

Теги: ленинградская область, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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