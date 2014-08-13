Setl Group прибрел участок в Стрельне, вложит более 28 млрд руб

Девелопер решил построить здесь 270 тысяч квадратных метров жилья комфорт-класса.

Девелопер Setl Group (Петербург) прибрел в Стрельне (Петродворцовый район) участок земли площадью примерно 59 гектаров. Как говорится в сообщении компании, здесь будет осуществлен проект строительства жилья комфорт-класса.

Всего девелопер введет здесь порядка 270 тысяч квадратных метров жилья, возведет детсады, школу. Вложения в этот проект, как намечено, превысят 28 млрд рублей.

Застройка здесь намечена малоэтажная. В настоящее время осуществляется подготовка проекта.

В 2020 году Setl Group сдал объекты общей площадью 1,5 млн квадратных метров, это на 13% больше, чем годом ранее.

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