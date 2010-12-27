Сестрорецкие автобусы проверяли на наличие бомбы

Смс с предупреждением прислал шестиклассник.

Вчера, 6 августа, в Курортном районе Петербурга искали бомбу в автобусах. Об этом сообщает "Фонтанка".

В службу "112" около 16:00 пришло сообщение с текстом "у нас в автобусе бомба". Полицейские проверили транспортные средства на маршрутах №211, 311, 314, 315. Взрывных устройств и веществ обнаружено не было.

Позже по номеру телефона вышли на того, кто отправил смс. Шестиклассник отправил это сообщение от скуки. Телефон зарегистрирован на его маму, но его самого быстро нашли благодаря биллингу.

Ранее мы сообщали о том, что Николая Валуева предупредили о взрыве в петербургской "Галерее".

Фото: pixabay.com