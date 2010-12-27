Николая Валуева предупредили о взрыве в петербургской "Галерее"

Правоохранительные органы проверили ТРК, но не нашли угрозы.

На электронную почту депутату Государственной думы Николаю Валуеву пришло анонимное письмо о готовящемся взрыве на территории торгового комплекса "Галерея", расположенного в Санкт-Петербурге. Возможно, злоумышленник обратился к бывшему боксеру, который на данный момент проживает в Москве из-за того, что Валуев является уроженцем Северной столицы. Представители политика сразу же связались с полицией, чтобы они проверили объект. Как и ожидалось, опасных или подозрительных веществ обнаружено не было.

Инцидент произошел 2 августа около 19 часов вечер. По словам "террориста", пожелавшего остаться неизместным, бомба должн была рвануть в 15 часов дня. Конкретную дату преступник не сообщил.

Фото: Piter.tv