Дачу Важевской в Сестрорецке накрыли защитной крышей для консервации

Защита дома уникальна – сборно-разборная конструкция может быть использована и на другом объекте.

В понедельник, 4 мая, представители комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) объявили о возведении новой защитной конструкции над деревянной дачей Важевской, расположенной в Сестрорецке на улице Андреева, 12.

Представители КГИОП сообщили, что защитное сооружение должно сохранить конструкции дома. В настоящее время вокруг здания, которое находится под управлением ГБОУ "Школа-интернат Курортного района Санкт-Петербурга "Олимпийский резерв", решаются вопросы о дальнейших работах по его реставрации и приспособлении для использования в современности. Дача является объектом культурного наследия.

Конструкция данного сооружения является уникальной, заметили в КГИОП. Ее впервые использовали в Курортном районе. Короб, выполненный из облегченного металла, является сборно-разборным, что позволяет использовать каркас на другом объекте со схожими параметрами. Собирали детали сооружения на земле, а потом элементы поднимали краном для дальнейшей установки.

Стоит рассказать об историческом бэкграунде места. В КГИОП сообщили, что данный участок земли с сосновым лесонасаждением был сдан в 1906 году в аренду жене действительного статского советника Евгении Федоровне Важевской. Предполагается, что Важевские так и жили в доме до революции. Известно, что Евгения Федоровна умерла в блокаду в 1942 году, ее место захоронения неизвестно.

В советское время бывшая дача Важевских использовалась в качестве корпуса Дома отдыха Рабочего жилищно-строительного кооператива транспортников Сестрорецкого района.

Ранее мы сообщали о том, что в старинном здании на Шлиссельбургском шоссе разместится социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Речь идет о доме №187.

Фото, видео: КГИОП