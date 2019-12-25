Злоумышленник втирался в доверие к пожилым жителям под видом продавца постельного белья.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в Петербурге задержали серийного вора из Ставрополья, который "охотился" на блокадниц. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Злоумышленник втирался в доверие к пожилым жителям под видом продавца постельного белья. Так, 2 июля мошенник посетил квартиру 80-летней петербурженки. Мужчина предлагал пенсионерке "элитное постельное бельё". Однако вместо продажи злоумышленник похитил из ящика в комнате золотой перстень с бордовым камнем и два золотых обручальных кольца.

В ходе следствия, полицейские установили его участие в еще двух мошенничествах против пожилых граждан. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее мы сообщали о том, что мужчина избил до полусмерти соседа на балконе дома на Наставников.

Фото:пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти